Ελεύθερος με περιοριστικό όρο την έξοδό του από τη χώρα αφέθηκε ο 33χρονος που παρέσυρε το περασμένο Σάββατο με τη μηχανή του και σκότωσε το 4 μηνών βρέφος στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή ο 33χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα υπηρεσίας όπου εξήγησε μόνο πως είδε ξαφνικά μπροστά του τον 54χρονο παππού του βρέφους και φρέναρε. Ωστόσο στην άσφαλτο στο σημείο του δυστυχήματος δεν βρέθηκαν σημάδια από τις ρόδες της μηχανής που θα καταδείκνυαν κάτι τέτοιο.

Μέχρι χθες, στις εισαγγελικές Αρχές του Βόλου δεν είχαν κατατεθεί τα αποτελέσματα του αλκοτέστ στο οποίο είχε υποβληθεί ο 33χρονος, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα εκτός απροόπτου.

Την ίδια στιγμή οι γονείς του 4 μηνών βρέφος κήδεψαν το κοριτσάκι τους στο Διαδημοτικό Κοιμητήριο «Κούκος». Επειδή το κορίτσι ήταν αβάπτιστο, δεν έγινε κανονική κηδεία, αλλά διαβάστηκε ευχή πάνω από το μνήμα του. Το βρέφος κηδεύτηκε με τα δύο αγαπημένα του λούτρινα αρκουδάκια στο μικρό λευκό φέρετρο, ενώ οι γονείς της έβαλαν στο τελευταίο της ταξίδι και μία λούτρινη καρδιά

