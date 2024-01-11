Βόλος - Δικηγόρος 50χρονου πατέρα στον ΣΚΑΪ: Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση

Σε τραγική κατάσταστη βρίσκεται ο 50χρονος πατέρας που σκότωσε τον κουνιάδο του αφού έμαθε πως βίαζε την κόρη του από τα 9 της χρόνια, δήλωσε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος του Μιχάλης Βασιλικός.

«Ο πελάτης μου δεν αποδέχεται ότι είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και δεν αποδέχεται ότι βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», πρόσθεσε ο κ. Βασιλικός.

Σχετικά με την φράση 'θα το τακτοποιήσω εγώ' που φέρεται να είπε ο 50χρονος πατέρας αφού αποκαλύφθηκε η σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη του, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν εννοούσε ότι 'θα του αφαιρέσει τη ζωή'.

«Ο πατέρας και η κόρη ήρθαν στο γραφείο μου την Δευτέρα προκειμένου να συζητήσουμε την έκβαση του θέματος, πριν μάθει ο πατέρας ποιος είναι ο βιαστής, μετά από συνεχείς πιέσεις, την Τρίτη το πρώι, η 18χρονη έδειξε τα μηνυμάτα στον πατέρα της και τότε έμαθε ότι ο βιαστής και εκβιαστής ήταν ο κουνιάδος του. Με τη λέξη 'τακτοποίηση' δεν εννοούσε ότι θα του αφαιρέσει τη ζωή», δήλωσε

«Όταν πληροφορήθηκα το συμβάν, αμέσως του συνέστησα να ειδοποιήσει τις Αρχές και στη συνέχεια να παραδοθεί», είπε ο δικηγόρος του 50χρονου πατέρα.

«Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση η 18χρονη»

«Το παιδί ήταν σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση όταν το είδα, από την ηλικία των 9 δεχόταν σεξουαλικές παρενοχλήσεις και από την ηλικία των 12 μέχρι τα 14 γινόνταν οι βιασμοί, με το μικρότερο αδελφάκι μέσα στο σπίτι, οι γονείς τους εργάζονταν, ο θείος είχε ελεύθερη πρόσβαση», πρόσθεσε ο κ. Βασιλικός και συμπλήρωσε «Όταν χρειάστηκε χρήματα άρχισε να εκβιάζει την κοπέλα ότι θα δημοσιοποιήσει το υλικό που είχε στην κατοχή του».

