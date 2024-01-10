Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στον Βόλο μετά την αποκάλυψη μιας 18χρονης κοπέλας πως από στην τρυφερή ηλικια των 9 ετών έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο της τον θείο και μέχρι σήμερα 9 χρόνια μετά ο δράστης εξακολουθούσε να την βιάζει αλλά και να την απειλεί με βίντεο και φωτογραφίες που είχε στην κατοχή του.

Η 18χρονη όμως δεν άντεξε και εκμυστηρεύτηκε τον γολγοθά που ζούσε στον πατέρα της ο οποίος με την σειρά του σε έξαλλη κατάσταση πήρε την κυνηγετική καραμπίνα που είχε και εκτέλεσε εν ψυχρώ τον δράστη.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ, εχτες στις 21:00 ο πατερας της 18χρονης, κάλεσε στο κέντρο της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας και ανέφερε ότι, προ ολίγου, πλησίον του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, είχε θανατώσει έναν ομοεθνή του υπήκοο Αλβανίας, καθώς είχε ενημερωθεί ότι βίαζε για πολλά χρόνια την κόρη του και ότι θα μετέβαινε στην Ασφάλεια να παραδοθεί.

Άμεσα αστυνομικοί πήγαν στο σημείο όπου βρήκαν το πτώμα του άνδρα σε ύπτια θέση, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και ίχνη πυροβολισμού στο στήθος, ενώ πλησίον του υπήρχαν κομμάτια μονόκαννου τυφεκίου (κοντάκι, κάνη, λοιπά κομμάτια). Απέναντι ήταν προσωρινά σταθμευμένο και σε λειτουργία το ΙΧ του θύματος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Skai.gr ο δράστης κατέθεσε στους αστυνομικούς πως στις 19:45 περίπου είχε θανατώσει τον αδερφό της δεύτερης συζύγου του, υπήκοο Αλβανίας καθώς πρωινές ώρες σήμερα είχε ενημερωθεί από την δεκαοχτάχρονη, από τον πρώτο του γάμο, κόρη του, πως από την ηλικία των εννέα ετών τη βίαζε, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα την εκβίαζε πως θα δημοσίευε βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τις ανωτέρω πράξεις του, αποσπώντας της χρηματικά ποσά.

Η συνάντησή του με το θύμα έγινε αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το κυνηγετικό του όπλο από την οικία του στην Αργαλαστή Πηλίου και μεταβαίνοντας στην Αγριά Βόλου, ζήτησε από τη σύζυγο του να πάει ο αδερφός της να τον βοηθήσει, προφασιζόμενος ψευδώς πως είχε μηχανική βλάβη στο όχημα του.

Οταν έφτασε στο σημείο, μετά από λογομαχία που είχε μαζί του, του προκάλεσε χτύπημα στο πρόσωπο με την κάνη του όπλου, και όταν το θύμα επιχείρησε να του αποσπάσει το όπλο, άκουσε πυροβολισμό, και το θύμα έπεσε στο έδαφος.

