Μεσολόγγι: Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου – Αναλαμβάνει το Ανθρωποκτονιών

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου αγνοούμενου στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ακριβώς λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η υπόθεση του Μεσολογγίου, δόθηκε εντολή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να μεταβεί άμεσα στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, για να πραγματοποιήσουν έρευνες στο σημείο και να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους του Μεσολογγίου και των Πατρών, ώστε να εξιχνιάσουν σύντομα την υπόθεση.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο η υπόθεση αυτή να παίρνει μια άλλη τροπή, δηλαδή την πιθανή τροπή της εγκληματικής ενέργειας.

Γι αυτό τον σκοπό μεταβαίνουν τα συγκεκριμένα κλιμάκια εκεί.

Μάλιστα, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θέλουν να εξετάσουν ιδίοις όμμασι τα σημεία, τα επίμαχα σημεία τα οποία έχουν βρεθεί, τα στίγματα και από όπου έχουν παρθεί τα ευρήματα που εστάλησαν στα εργαστήρια της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος φίλος του 31χρονου κυνηγού εξετάζεται συνεχώς από τους αστυνομικούς.

Παραμένει να έχουν διαφορές αυτά που λέει, σε σχέση με τα στίγματα που έχουν οι αρχές από τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους, ενώ ο ίδιος επικαλείται και κενά μνήμης.

