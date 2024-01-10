Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συγκλονίζει το νέο έγκλημα που έγινε γνωστό σήμερα το πρωί.

Πατέρας 18χρονης στον Βόλο σκότωσε τον κουνιάδο του, όταν έμαθε πως ο δεύτερος βίαζε επί σειρά ετών την κόρη του από την τρυφερή ηλικία των 9 ετών.

Το νέο φονικό σημειώθηκε στον Βόλο, όταν ο δράστης έμαθε από την ενήλικη πλέον κόρη του πως ο θείος της -αδερφός της μητερας της- την βίαζε από όταν ήταν 9 ετών.

Η 18χρονη σήμερα κοπέλα αποκάλυψε επίσης στον πατέρα της πως ο 33χρονος θείος της την απειλούσε πως έχει στη κατοχή του βίντεο και φωτογραφίες με την 18χρονη κοπέλα.

Ο δράστης θόλωσε πήρε την κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε εν ψυχρώ τον 33χρονο.

Κατόπιν παραδόθηκε στις Αρχές.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 50χρονος πατέρας έδωσε ραντεβού με τον 33χρονο το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή «Αστέρια» Αγριάς, με μια ασήμαντη πρόφαση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες όταν οι δυο άνδρες συναντήθηκαν ακολούθησε λεκτική διαμάχη και ο πατέρας πυροβόλησε τον 33χρονο κουνιάδο του, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και ίχνη πυροβολισμού στο στήθος, ενώ κοντά στη σορό υπήρε κομματιασμένη η καραμπίνα του δράστη.

Oι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του κυνηγετικού όπλου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στο θύμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το έγκλημα στον Βόλο

«Συνελήφθη, χθες (09-01-2024) το βράδυ στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες, ο δράστης συναντήθηκε με άλλον αλλοδαπό άνδρα σε περιοχή του Βόλου και υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο παθών τραυματίστηκε θανάσιμα ένεκα πυροβολισμού από κυνηγετικό όπλο που έφερε ο δράστης.

Ο δράστης ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως και συνελήφθη.

Κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο και ένα φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου».

