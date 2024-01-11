Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 73χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 20:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο παρέσυρε 73χρονο, σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση από τη Νέα Μαγνησία προς την οδό Πόντου, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να βρει τραγικό θάνατο.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

Πηγή: skai.gr

