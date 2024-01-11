Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια το μεσημέρι σε όλη τη χώρα

Με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια και ανάλογες κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις, φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά και σύλλογοι διδασκόντων στα Πανεπιστήμια, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Στήριξη και ενεργό συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ανακοίνωσαν ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ.

Η ΟΛΜΕ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αναφέρει πως: «καταδικάζει την προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών – μη κρατικών πανεπιστημίων από την κυβέρνηση της ΝΔ που ιδιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο τη δημόσια Παιδεία. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έρχεται να ολοκληρώσει τις αντιδραστικές αλλαγές που εδώ και χρόνια είναι σε εξέλιξη στην ανώτατη εκπαίδευση επιχειρεί να παρακάμψει το άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ μέσω του άρθρου 28 που προβλέπει ότι οι διακρατικές συμφωνίες και το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερτερούν του ελληνικού συντάγματος. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει την Παιδεία όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα, θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση των πτυχίων αλλά και των συνθηκών σπουδών.

Η ίδρυση ιδιωτικών – μη κρατικών πανεπιστημίων θα επιφέρει άμεσο και συντριπτικό χτύπημα στα πτυχία μας, στα επαγγελματικά δικαιώματα χιλιάδων αποφοίτων μεταξύ των οποίων και των χιλιάδων μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. Διευρύνεται έτσι η εμπορευματοποίηση των προσόντων και πιστοποιήσεων και στο βασικό πτυχίο.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας 11:00 με 14:00 ώστε να συμμετέχουν μαζικά οι συνάδελφοι/ισσες στις μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών την Πέμπτη 11 Γενάρη σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα στα Προπύλαια στις 12:00».

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «ομόφωνα στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων και καλεί όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στην φοιτητική/πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 12:00 στα Προπύλαια (και στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα). Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων, προκηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00 και επιπλέον στάση εργασίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου και του διευρυμένου ωραρίου (14.00 – 17.30)».

Η ΑΔΕΔΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επισημαίνει πως: «λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και των Φοιτητικών Συλλόγων, στηρίζει την Πανεκπαιδευτική Κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024, με συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην αποσάθρωση και συρρίκνωση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό και αγωνιστικό παρών.

Αθήνα, 12:00 Προπύλαια

Θεσσαλονίκη, 12:00 Καμάρα

Πάτρα, 10:30 πμ πλ. Γεωργίου

Ηράκλειο, 12:00 πλ. Ελευθερίας

Δημόσια & Δωρεάν Παιδεία για όλες/όλους».

