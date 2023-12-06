Βίντεο – ντοκουμέντο: Ο 71χρονος γυναικοκτόνος πίνει ατάραχος καφέ μετά το έγκλημα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ, λίγη ώρα αφότου σκότωσε τη 43χρονη στη Σαλαμίνα, δείχνει τον 71χρονο γυναικοκτόνο να πίνει καφέ σε ταβέρνα στο Κερατσίνι.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 71χρονος κάθεται μαζί με άλλους στο τραπέζι και συζητά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα δεν κάθισε λίγα λεπτά αλλά αρκετή ώρα εκεί. Η συγκεκριμένη καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος στο Κερατσίνι ήταν στέκι του και πήγαινε συχνά.

Όπως ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς, μετά τη στυγερή δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του, πήρε το φέριμποτ από την Σαλαμίνα προς Πέραμα. Στη συνέχεια πήγε στην ταβέρνα στο Κερατσίνι όπου σύχναζε.

