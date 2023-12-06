Χωρίς καυσόξυλα μένουν για έκτη συνεχόμενη χρονιά οι κάτοικοι της Φλώρινας, όπως καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ καθώς όπως λένε η δασική υπηρεσία τα παραχωρεί σε εμπόρους με ευνοϊκότερους όρους.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι» ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Γκουντούφας, ξεκαθάρισε ότι απόλυτη προτεραιότητα της δασικής υπηρεσίας είναι η διάθεση των καυσόξυλων στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών περιοχών.

Μιλώντας για τη Φλώρινα συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι διατέθηκε το μεγαλύτερο ποσό πολύ γρήγορα ώστε οι δασικοί συνεταιρισμοί να υλοτομήσουν τις απαιτούμενες ποσότητες.

«Δόθηκα 420.000 ευρώ, υλοτομήθηκαν περίπου 17.000 χωρικά μέτρα τα οποία διατέθηκαν σε περίπου 2.650 μόνιμους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων της ορεινής Φλώρινας» ανέφερε ο κ. Γκουντούφας. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι υπάρχουν ακόμα 60 οικογένειες οι οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν πρώτα κάποιες τυπικές διαδικασίες και στη συνέχεια θα δοθούν και σε εκείνες άμεσα.

Ο κ. Γκουντούφας υπογράμμισε ότι καμία εταιρεία δεν έχει πάρει καυσόξυλα και πρόσθεσε πως όσοι κάτοικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα να επικοινωνήσουν με την δασική υπηρεσία.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ο κ. Γκουντούφας είπε ότι «δίνουν ξύλα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Είναι περίπου 6 χωρικά κυβικά κατά μέσο όρο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.