Youth Pass: Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Παρατείνονται έως την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την καταβολή του Youth Pass σε νέους 18 και 19 ετών, όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί περί τις 130.000 αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ που αφορά σε περίπου 200.000 νέους, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, είτε μέσω των Κ.Ε.Π. έως και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Καταβολή ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν σε δύο στάδια:

1. Για τους δικαιούχους που υπέβαλαν την αίτησή τους έως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου: Οι ενισχύσεις θα αποσταλούν στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση περίπου 3-4 εργάσιμες ημέρες αργότερα.

2. Για τους δικαιούχους που θα υποβάλουν την αίτησή τους από την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου: Οι ενισχύσεις θα αποσταλούν στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2023 και θα καταβληθούν στους δικαιούχους τις επόμενες εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις εσωτερικές διαδικασίες των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Διαδικασία πίστωσης

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα.

Πιο αναλυτικά, για τη φετινή ενίσχυση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 01.01.2022 έως και 31.12.2022. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλει έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 αίτηση για το Youth Pass θα λάβει 150 ευρώ φέτος και επιπλέον 150 ευρώ το 2024 χωρίς να υποβάλει νέα αίτηση. Σημειώνεται ότι, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Το Youth Pass αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Συνεπώς, από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός Youth Pass έγινε από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, σύμφωνα με όσα ορίζοντα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5420/14.09.2023).

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

