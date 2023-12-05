Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Έσπασε» και ομολόγησε ο 71χρονος ο οποίος μετά από τον εντοπισμό του κινητού συνελήφθη στο Κερατσινι για την δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του σήμερα το πρωί στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο δράστης της δολοφονίας «έσπασε» από τις απανωτές ερωτήσεις των έμπειρων αστυνομικών του ανθρωποκτονιών και ομολόγησε πως αυτός σκότωσε την 43χρονη με δυο σφαίρες, μια στο στήθος και μια στη κοιλιακή χώρα.

Ο 70χρονος επικαλέστηκε ως κίνητρο τη ζήλια που είχε προς την 43χρονη.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα ο 71χρονος δράστης σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είπε στους αστυνομικούς πως την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου όπου την χτύπησε, της εκλεψε το κινητο τηλέφωνο και το αυτοκίνητο, θόλωσε γιατί η 43χρονη είχε βγει με αλλον άντρα.

Κατοπιν ο δράστης κατέθεσε πως 7 ολόκληρα χρόνια διατηρούσαν σχέση και αυτός της συμπαραστεκόταν παρόλο που η 43χρονη είχε ένα άρρωστο παιδί.

Η απολογία του συνεχίζεται ενω αύριο το μεσημέρι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Συνελήφθη στο Κερατσίνι - Είχε πάρει το αυτοκίνητο της 43χρονης

Νωρίτερα, ο 71χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Κερατσινίου. Ο δράστης συνελήφθη μέσα σε αμάξι στο Κερατσίνι, το οποίο ανήκε στη γυναίκα που δολοφονήθηκε. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο ύποπτος μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Πειραιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 71χρονος εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ρωτήθηκε που είναι το κινητό του θύματος,απάντησε πως το είχε πάρει, αλλά το ξέχασε σε μια καφετέρια.

Τι ανέφερε το διαβιβαστικό της αστυνομίας:

Στο διαβιβαστικό αναφερόταν:

«Με τον ανωτέρω ήταν σε σχέση τα τελευταία 7 χρόνια. Το ανωτέρω περιστατικό έλαβε χώρα περί ώρα 22:40 την 01/12/2023 σε οικία όπου διέμεναν μαζί και με τον 15χρονο γιο της (από τον προηγούμενο άνδρα της) στην περιοχή Κακή Βίγλα-Σαλαμινα. Αφού ο δράστης βιαιοπράγησε σε βάρους του 15χρονου και της ίδιας, αφαίρεσε το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της παθούσας και διέφυγε».

Κατοπιν του περιστατικού αυτού και την καταγγελία της 43χρονης οι αστυνομικοί εγκατέστησαν στο κινητό της το panic button ωστόσο η γυναίκα δεν πρόλαβε σήμερα το πρωί να το πατήσει.

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γειτόνων της 43χρονης από τη Σαλαμίνα

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γειτόνων της 43χρονης από τη Σαλαμίνα που βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί στο πατρικό της σπιτι.

Σχεδόν όλες οι καταθέσεις που έχουν πάρει και εξετάζουν οι άντρες του ανθρωποκτονιών περιγράφουν ένα μαρτύριο που ζούσε η γυναίκα στα χέρια του συντρόφου της.

«Πριν λίγες μέρες είχε γίνει ένας μεγάλος καυγάς και ο Π.Χ (όνομα συντρόφου) την είχε χτυπήσει άσχημα.

Φώναζε η Π.Γ (όνομα θύματος) να την βοηθήσει κάποιος και πως ο Π.Χ της είχε πάρει το κινητο και το αυτοκίνητο.»

Άλλη κατάθεση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Γ. (Όνομα θύματος) πρέπει να είχε χτυπηθεί από τον σύντροφο της γιατί 3-4 μέρες τώρα την βλέπαμε να κουτσαίνει και να χρησιμοποιεί ένα Π».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.