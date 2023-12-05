Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία της 43χρονης στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον συνέλαβαν μέσα σε αμάξι στο Κερατσίνι, το οποίο ανήκε στη γυναίκα που δολοφονήθηκε. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο ύποπτος μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Πειραιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 70χρονος εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ρωτήθηκε που είναι το κινητό του θύματος,απάντησε πως το είχε πάρει, αλλά το ξέχασε σε μια καφετέρια.

Τι ανέφερε το διαβιβαστικό της αστυνομίας:

Στο διαβιβαστικό αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Με τον ανωτέρω ήταν σε σχέση τα τελευταία 7 χρόνια. Το ανωτέρω περιστατικό έλαβε χώρα περί ώρα 22:40 την 01/12/2023 σε οικία όπου διέμεναν μαζί και με τον 15χρονο γιο της (από τον προηγούμενο άνδρα της) στην περιοχή Κακή Βίγλα-Σαλαμινα. Αφού ο δράστης βιαιοπράγησε σε βάρους του 15χρονου και της ίδιας, αφαίρεσε το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της παθούσας και διέφυγε».

Κατοπιν του περιστατικού αυτού και την καταγγελία της 43χρονης οι αστυνομικοί εγκατέστησαν στο κινητό της το panic button ωστόσο η γυναίκα δεν πρόλαβε σήμερα το πρωί να το πατήσει.

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γειτόνων της 43χρονης από τη Σαλαμίνα

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γειτόνων της 43χρονης από τη Σαλαμίνα που βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί στο πατρικό της σπιτι.

Σχεδόν όλες οι καταθέσεις που έχουν πάρει και εξετάζουν οι άντρες του ανθρωποκτονιών περιγράφουν ένα μαρτύριο που ζούσε η γυναίκα στα χέρια του συντρόφου της.

«Πριν λίγες μέρες είχε γίνει ένας μεγάλος καυγάς και ο Π.Χ (όνομα συντρόφου) την είχε χτυπήσει άσχημα.

Φώναζε η Π.Γ (όνομα θύματος) να την βοηθήσει κάποιος και πως ο Π.Χ της είχε πάρει το κινητο και το αυτοκίνητο.»

Άλλη κατάθεση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Γ. (Όνομα θύματος) πρέπει να είχε χτυπηθεί από τον σύντροφο της γιατί 3-4 μέρες τώρα την βλέπαμε να κουτσαίνει και να χρησιμοποιεί ένα Π».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.