Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Με την ομολογία του 71χρονου αργά το βράδυ της Τρίτης στους αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών, ολοκληρώθηκε το παζλ της δολοφονίας της 43χρονης από την Σαλαμίνα.

Η 43χρονη μητέρα ενός ανήλικου παιδιού βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της Τρίτης στο πατρικό της σπιτι όπου κυριολεκτικά κρυβόταν καθώς ο 71χρονος σύντροφος της είχε δείξει από καιρό τις άγριες προθέσεις του.

Από τις καταθέσεις γειτόνων της 43χρονης στο ανθρωποκτονιών προκυπτει πως η άτυχη μητέρα ζούσε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του δράστη κατά τη διάρκεια των 7 ετών που είχαν σχέση, με αποκορύφωμα το βράδυ της 1η Δεκεμβρίου οπου αφού την χτύπησε βάναυσα, αυτή βρήκε το κουράγιο να απευθυνθεί στην αστυνομία να τον καταγγείλει και να αποκαλύψει το μαρτύριο που βίωνε.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρεται χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ:

«Το ανωτέρω περιστατικό έλαβε χώρα περί ώρα 22:40 την 01/12/2023 σε οικία όπου διέμεναν μαζί και με τον 15χρονο γιο της (από τον προηγούμενο άνδρα της) στην περιοχή Κακή Βίγλα-Σαλαμινα. Αφού ο δράστης βιαιοπράγησε σε βάρους του 15χρονου και της ίδιας, αφαίρεσε το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της παθούσας και διέφυγε».

Κατόπιν του περιστατικού αυτού και την καταγγελία της 43χρονης οι αστυνομικοί σύστησαν στην άτυχη γυναίκα να μην γυρίσει στο σπιτι αλλά να βρει καταφύγιο σε κάποιο συγγενικό ενώ εγκατέστησαν στο κινητό της το panic button ωστόσο η γυναίκα δεν το πάτησε ποτέ και βρήκε τραγικό θάνατο.

Ο δράστης αν και αναζητήθηκε από την αστυνομία δεν εντοπίστηκε ποτέ και εχτές το πρωί έβαλε σε εφαρμογή το εγκληματικό του σχέδιο. Πήγε στο πατρικό της και την εκτέλεσε από το τζάμι της εξωτερικής πόρτας με δυο σφαίρες.

Κατόπιν τράπηκε σε φυγή και παρόλο το ανθρωποκυνηγητό που στήθηκε από πλευράς αστυνομίας αλλα και τους ελέγχους στο λιμάνι της Σαλαμίνας καθώς υπήρχαν υπόνοιες πως θα το σκάσει στον Πειραιά αυτός τα κατάφερε.

Αργά το βράδυ οι αστυνομικοί εντόπισαν το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, του έστησαν μπλόκο και τον συνέλαβαν στην περιοχή του Κερατσινίου μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος το οποίο είχε κλέψει από 1η Δεκεμβρίου.

Όταν τον ρώτησαν που είναι το κινητο της 43χρονης το οποίο είχε κλέψει και αυτό, απάντησε πως το είχε ξεχάσει σε κάποια καφετέρια. Ο δράστης μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Πειραιά όπου από τις επίμονες ερωτήσεις των έμπειρων αξιωματικών του ανθρωποκτονιών «έσπασε» και ομολόγησε τη πράξη του.

Το μαρτύριο που ζούσε η 43χρονη μητέρα από την Σαλαμίνα αποτυπώνεται στις καταθέσεις που κατά την διάρκεια της χτεσινής ημέρας συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Γείτονες του θύματος ανέφεραν χαρακτηριστικά:

«Πριν λίγες μέρες είχε γίνει ένας μεγάλος καυγάς και ο Π.Χ (όνομα συντρόφου) την είχε χτυπήσει άσχημα.

Φώναζε η Π.Γ (όνομα θύματος) να την βοηθήσει κάποιος και πως ο Π.Χ της είχε πάρει το κινητο και το αυτοκίνητο.»

Άλλη κατάθεση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Γ. (Όνομα θύματος) πρέπει να είχε χτυπηθεί από τον σύντροφο της γιατί 3-4 μέρες τώρα την βλέπαμε να κουτσαίνει και να χρησιμοποιεί ένα Π».

Η 6η γυναικοκτονία μέσα στο 2023 - Στοιχεία που σοκάρουν

Η δολοφονία της 43χρονης είναι η 6η γυναικοκτονια που σημειώνεται το 2023. όταν το 2022 συνολικά σε όλη την επικράτεια είχαν σημειωθεί 13 γυναικοκτονιες σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας.

Όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2022 είχαμε 11534 περιστατικά και το πρώτο εννιάμηνο του 2023, 8865.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.