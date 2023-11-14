Ηχητικό ντοκουμέντο από την καταδίωξη και τον πυροβολισμό του 17χρονου Ρομά στην περιοχή της Βοιωτίας παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο βίντεο ακούγονται οι φωνές:

- Πίσω, πίσω... Σταμάτα ρε… Σταμάτα ρε

Αακούγεται ο ήχος του πυροβολισμού και αμέσως μετά ακούγονται οι φωνές:

- Τι λες; Φίλε… Φίλε… Φίλε σε παρακαλώ..

- Όχι Θεέ μου δεν μπορώ… Δεν μπορώ…

- Γιατί;

- Tον πυροβόλησε αυτός... Τι σου έκανε το παιδί να τον πυροβολήσεις;

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA παρουσίασε τις καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Πιο συγκεκριμένα ο αστυνομικός που ήταν μαζί με τον αστυνομικό που πυροβόλησε, κατέθεσε:

«Αντιληφθήκαμε ξαφνικά να έρχεται κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα και με κατεύθυνση από Λιβαδειά προς Θήβα ένα σκούρο αυτοκίνητο και πίσω του και μακριά του είδαμε να έρχεται ένα περιπολικό με αναμμένο το φάρο του. Αμέσως καταλάβαμε ότι επρόκειτο για το όχημα που καταδίωκε ο σταθμός του αστυνομικού τμήματος Αλιάρτου και ξεκινήσαμε κι εμείς, κάνοντας αμέσως χρήση τόσο των φωτεινών σημάτων του οχήματος όσο και της κόρνας του αυτοκινήτου το οποίο σας λέω ότι είναι Συμβατικό όχημα και όχι έγχρωμο περιπολικό. Οδηγός στο υπηρεσιακό μας όχημα ήταν ο αρχιφύλακας και εγώ βρισκόμουν στην θέση του συνοδηγού. Από πίσω ακολουθούσε και το περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Αλιάρτου έχοντας συνεχώς αναμμένο το φάρο του, αλλά και την σειρήνα του την οποία ακούγαμε στο δρόμο. Ο συνάδελφος μου ανέπτυξε ταχύτητα και καταφέραμε να προσεγγίσουμε το ανωτέρω όχημα που είδα καθαρά την πινακίδα κυκλοφορίας και την αναφέραμε στο κέντρο.

Μόλις ο οδηγός του αυτοκινήτου μας κατάλαβε, ανέπτυξε κι άλλο ταχύτητα, έφτασε μέχρι τα 160 χλμ την ώρα περίπου και κινήθηκε επίτηδες αριστερά πηγαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το εν λόγω αυτοκίνητο ήταν κατάμαυρο και παρόλο που είχαμε ανάψει την μεγάλη σκάλα δεν μπορούσαμε να δούμε καθόλου πόσα άτομα υπήρχαν μέσα σε αυτό. Κάποια στιγμή φτάσαμε περιφερειακά της εκκλησίας του χωριού και εκεί το όχημα εγκλωβίστηκε για λίγο γιατί δεξιά και αριστερά έτυχε να έχει εμπόδια και να στρίβει μπροστά του ένα άλλο αμάξι το οποίο και του έκοψε την πορεία. Σταματήσαμε ακριβώς πίσω από το όχημα, ο οδηγός κατέβηκε αμέσως πρώτος και κινήθηκε προς την πόρτα του οδηγού του μπροστινού μας οχήματος. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα ακόμα να καταλάβω πόσα άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα σχεδόν με το Γιώργο κατέβηκα και εγώ από το περιπολικό και στάθηκα πίσω ακριβώς και διαγώνια από αυτό ώστε να μπορώ να ελέγξω και την δεξιά πλευρά του μήπως και βγει κανένας έξω από αυτό

Ο Γ… άρχισε να δίνει εντολές στον οδηγό του οχήματος, φωνάζοντάς του δυνατά ότι είμαστε αστυνομικοί και λέγοντάς του να ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω. Εκείνος δεν άνοιξε όμως ούτε την πόρτα ούτε το παράθυρο αλλά δεν άνοιξε και καμία άλλη πόρτα ή άλλο παράθυρο του οχήματος. Τότε ο Γ… έπιασε το πόμολο άνοιξε την πόρτα του αμαξιού και φώναξε δυνατά στον οδηγό "Αστυνομία, βγες έξω". Εκείνος όμως δεν υπάκουσε και δεν έβγαινε από το αμάξι. Τότε είδα τον Γ… να τραβάει τον οδηγό προς τα έξω και σε κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν δίπλα στην πόρτα και τον τραβούσε, άκουσα έναν πυροβολισμό. Τότε εγώ βγήκα μπροστά από την πίσω αριστερή πόρτα του οχήματος και είδα ότι κάποιος προσπάθησε να βγει από αυτήν, αλλά εγώ τον εμπόδισα κλείνοντας την πόρτα. Φτάνοντας δίπλα είδα τον οδηγό του οχήματος να έχει αίματα στο κεφάλι του και το λαιμό του. Ο Γιώργος κοίταξε προς το μέρος μου και με ρώτησε τι έγινε; Εκείνη την ώρα είδα ότι το όπλο του Γιώργου ήταν στην θήκη ζώνης του».

Ο αδερφός του 17χρονου Ρομά φέρεται να κατέθεσε:

«Ο αδερφός μου είδε ένα περιπολικό της αστυνομίας το οποίο μας έκανε σινιάλο, αλλά πάτησε γκάζι και το περιπολικό ακολούθησε. Εμείς συνεχίσαμε προς Θήβα και κάποια στιγμή στρίψαμε για να πάμε προς Λεοντάρι. Ο αδελφός μου έτρεχε πολύ. Δίπλωμα δεν έχει γιατί ήταν δεκαεπτάχρονος. Κάποια στιγμή μπήκαμε στο χωριό Λεοντάρι. Το περιπολικό ακολουθούσε με τα φώτα αναμμένα και άκουσα και τη σειρήνα μια φορά νομίζω. Σε ένα δρόμο μέσα στο χωριό σφηνωθήκαμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο παρκαρισμένο και σταματήσαμε. Πίσω μας έφτασε και το τζιπ της αστυνομίας. Σταμάτησε και κατέβηκαν δυο αστυνομικοί. Ο αστυνομικός οδηγός του τζιπ κρατούσε στο χέρι του πιστόλι και με το μπροστινό μέρος του, χτύπησε το παράθυρο του αδελφού μου μια φορά δυνατά. Ο αδελφός μου άνοιξε τη πόρτα τέρμα και ο αστυνομικός τον κλώτσησε στα πλευρά. Του είπε δυνατά ''κατέβα κάτω''. Ο αδελφός μου σήκωσε ψηλά τα χέρια και μόλις πήγε να βγει με σηκωμένα τα χέρια ακούμπησε το πιστόλι που τον σημάδευε και ο αστυνομικός τον πυροβόλησε μια φορά».

Η φίλη του 17χρονου Ρομά φέρεται να κατέθεσε:

«Μετά ήρθε ο αστυνομικός στο παράθυρο του Χρήστου, του χτύπησε το τζάμι χωρίς να δω με τι χτύπησε το τζάμι, του άνοιξε την πόρτα και τον κλώτσησε με το πέλμα του ποδιού του. Ο Χρήστος έπεσε λίγο προς τα δεξιά και μετά ο αστυνομικός έπιασε τον Χρήστο με τα δυο του χέρια και τον έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο χωρίς να βλέπω τι έκανε ο Χρήστος γιατί καθόμουν πίσω και δεξιά του αυτοκινήτου. Μετά από αυτό και αφού πιθανόν ο Χρήστος ήταν ο μισός έξω από το αυτοκίνητο άκουσα έναν πυροβολισμό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.