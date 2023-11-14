Συνελήφθη 41χρονος για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων στο Κερατσίνι, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της υποδιεύθυνσης Περιπολιών της διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ο 41χρονος συνελήφθη τη στιγμή που πλησίαζε διερχόμενους πολίτες, με σκοπό την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Στην κατοχή του συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 363 πακέτα τσιγάρα και 48 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, καθώς και χρηματικό ποσό 175 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με την σε βάρος του δικογραφία από το τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

