Θεσσαλονίκη: Επεισόδια σε οικισμό Ρομά στα Τσαΐρια - Αντιδράσεις για τον θάνατο 17χρονου στη Βοιωτία

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στον οικισμό Ρομά στα Τσαΐρια στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αφορμή τον θανατηφόρο πυροβολισμό 17χρονου στη Βοιωτία, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα έχουν ανάψει φωτιές εντός του οικισμού και επί τόπου σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κλείσει ο δρόμος επί της Θεσσαλονίκης-Περαίας, ωστόσο διερχόμενοι κάνουν λόγο για έντονο καπνό στην ευρύτερη περιοχή.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι άτομα, ανάμεσα τους έφηβοι και παιδιά, μετέβησαν από τον κοντινό οικισμό τους, την “Αγία Σοφία” στη διασταύρωση με την Πόντου, κλείνοντας τον δρόμο, φωνάζοντας συνθήματα και ανάβοντας φωτιά.

