Κατασχέθηκαν 23 χιλιάδες λίτρα παράνομης και επικίνδυνης τσικουδιάς στην Κρήτη

Με μια συντονισμένη επιχείρηση 48 ωρών στον νομό Ηρακλείου, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατάσχεσαν παράνομες δεξαμενές, μηχανισμούς παραγωγής και εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα τσικουδιάς, στον νομό Ηρακλείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στις Μοίρες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

* ένας χάλκινος άμβυκας παρασκευής - απόσταξης, χωρητικότητας 130 λίτρων, ο οποίος κατά την ώρα του ελέγχου ήταν σε κανονική λειτουργία απόσταξης στέμφυλων προς παραγωγή προϊόντος, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια απόσταξης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

* 6.538 λίτρα τσικουδιάς, εντός πλαστικών δεξαμενών, βαρελιών και πλαστικών φιαλών, για τα οποία δεν επιδείχθηκαν αντίστοιχες άδειες απόσταξης ή άλλο παραστατικό, που να δικαιολογεί τη νόμιμη προέλευση, κατοχή και την προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων σε αυτά δασμών και φόρων. Οι τελωνειακοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 64.000 ευρώ.

Στο Γάζι, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

* ένας χάλκινος άμβυκας παρασκευής - απόσταξης, χωρητικότητας 130 λίτρων, ο οποίος κατά την ώρα του ελέγχου ήταν σε κανονική λειτουργία απόσταξης στέμφυλων προς παραγωγή προϊόντος, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια απόσταξης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή

* 16.654 λίτρα τσικουδιάς, σε γκαράζ, εντός πλαστικών δεξαμενών και βαρελιών, για τα οποία δεν επιδείχθηκαν αντίστοιχες άδειες απόσταξης ή άλλο παραστατικό, που να δικαιολογεί τη νόμιμη προέλευση, κατοχή και την προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων σε αυτά δασμών κ.λ.π. φόρων.

Συνελήφθη ο αδελφός του εμπλεκόμενου, ο οποίος εντοπίστηκε - την ώρα του ελέγχου - να καταστρέφει ποσότητα τσικουδιάς του διήμερου αποσταγματοποιού κατά την διάρκεια του ελέγχου στην ανωτέρω αποθήκη, δεδομένου ότι τα λαθραία ποτά φυλάσσονταν εν γνώση του, σε κοινόχρηστο χώρο (εξωτερική πίσω αυλή) και θεωρείται συνεργός στη λαθρεμπορία.

Ο κάτοχος του άμβυκα διαφεύγει της σύλληψης και αναζητείται.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι προσεγγίζουν τα 195.000 ευρώ.

Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου διέταξε να εκτελεστεί η διαδικασία του αυτόφωρου για τον ανωτέρω συλληφθέντα που θα απολογηθεί στις 15/11/2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

