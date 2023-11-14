Λογαριασμός
Χαλκίδα: Επεισόδια με φωτιές για τον θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία

Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι σε απόσταση και βρίσκονται στον κόμβο μαζί με 2 πυροσβεστικά .

Αποκλεισμένη είναι περιοχή στην πόλη της Χαλκίδας από τις Καμάρες μέχρι τα ΚΤΕΛ από Ρομά που βρίσκονται στην οδό Στύρων και έχουν ανάψει φωτιές σε λάστιχα που πήραν από παρακείμενο κατάστημα διαμαρτυρόμενοι για τον Θάνατο του 17χρονου από αστυνομικό στο Λεοντάρι Βοιωτίας.

Πηγή: eviaonline

