Χαλκίδα: Επεισόδια με φωτιές για τον θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία

Αποκλεισμένη είναι περιοχή στην πόλη της Χαλκίδας από τις Καμάρες μέχρι τα ΚΤΕΛ από Ρομά που βρίσκονται στην οδό Στύρων και έχουν ανάψει φωτιές σε λάστιχα που πήραν από παρακείμενο κατάστημα διαμαρτυρόμενοι για τον Θάνατο του 17χρονου από αστυνομικό στο Λεοντάρι Βοιωτίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι σε απόσταση και βρίσκονται στον κόμβο μαζί με 2 πυροσβεστικά .

