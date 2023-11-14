Κλιμακώνονται τα επεισόδια στην περιοχή της Θήβας στα οποία πρωταγωνιστούν ομάδες Ρομά. Στο Πυρί της Θήβας και στη «γέφυρα του τρόμου» όπως ονομάζουν τη γέφυρα της εθνικής οδού Λιβαδειάς - Θήβας, στο ύψος της Αλιάρτου, έχουν συγκεντρωθεί Ρομά, έχουν στήσει οδοφράγματα και έχουν βάλει φωτιές, διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο του 17χρονου.

Είναι η δεύτερη μέρα όπου η συγκοινωνία στην Εθνική οδό Λιβαδειάς - Θήβας γίνεται μέσα από παρακαμπτήριους ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη παρακολουθεί την κατάσταση από πολύ κοντά για να μην επεκταθούν τα επεισόδια.

Οι νεαροί Ρομά έχουν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και σε λάστιχα και έχει δημιουργηθεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο δήμαρχος Αλιάρτου Γιώργος Ντασιώτης που προσπάθησε να ηρεμήσει τις ομάδες των Ρομά και να αποτρέψει την επέκταση των επεισοδίων, τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, πήγε στο κέντρο υγείας της περιοχής και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί προχώρησαν σε χρήση χημικών για να αποφευχθεί η επέκταση των επεισοδίων.

