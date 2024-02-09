Αναλήψεις και διαδικτυακές αγορές, ύψους 64.000 ευρώ, φέρεται να έκανε με τις τραπεζικές κάρτες 73χρονου ένας άνδρας, 31 ετών, στη Νάουσα Ημαθίας, εκμεταλλευόμενος τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τον ηλικιωμένο.

Μέσα σε διάστημα ενάμιση χρόνου φέρεται να πραγματοποίησε - εν αγνοία του παθόντος - 57 αναλήψεις χρηματικών ποσών και τρεις αγορές μέσω του Διαδικτύου, όπως αναφέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας.

Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός μπαινόβγαινε στο σπίτι του 73χρονου με τον οποίο διατηρούσε φιλικούς δεσμούς και κατά την παραμονή του εκεί έκλεβε τις δύο τραπεζικές κάρτες του, "ξαφρίζοντας" τους λογαριασμούς του.

Η φερόμενη δράση του αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα οπότε το ηλικιωμένο θύμα απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

