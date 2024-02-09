Όλοι Μαζί Μπορούμε: Απολογισμός δράσεων Ιανουαρίου 2024

Ο απολογισμός των δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:

9.015kg τρόφιμα συγκεντρώθηκαν από τις προσφορές στα καλάθια των Σούπερ Μάρκετ και διατέθηκαν στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδος και στην ΜΚΟ «Αποστολή».

7.300€ μετατράπηκαν σε τρόφιμα, απαραίτητα είδη οικιακής & ατομικής υγιεινής που διατέθηκαν σε 7 Δήμους και Φορείς.

5.100€ συγκεντρώθηκαν από το «Με ένα cl1ck μπορείς», τον πενταψήφιο αριθμό «19817», τον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

4.476 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 164 εθελοντικές αιμοδοσίες που έγιναν σε όλη τη χώρα.

4.500 δένδρα αξίας 11.815€ αγοράστηκαν & φυτεύτηκαν σε 4 δενδροφυτεύσεις.

180 κιβώτια με σκούφους, κασκόλ, γάντια & κάλτσες συγκεντρώθηκαν για τους άστεγους της «σχεδίας».

Και 5.219 εθελοντές στηρίζουν τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ο αναλυτικός μηνιαίος απολογισμός αναρτήθηκε στο site του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Πηγή: skai.gr

