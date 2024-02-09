Σε περιφραγμένη έκταση στην Αμυγδαλέζα που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Αστυνομίας, εγκλωβίστηκε νεαρός λύκος που απομακρύνθηκε μετά από επέμβαση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, το ζώο, ηλικίας περίπου 2 χρόνων και βάρους 28 κιλών, συνελήφθη, ραδιοσημάνθηκε και επανεντάχθηκε σε δασική περιοχή, μακριά από εγκαταστάσεις ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το νεαρό ζώο - πιθανώς σε αναζήτηση χώρου όπου θα ένοιωθε ασφάλεια από αδέσποτα σκυλιά και από άλλους λύκους- εγκλωβίστηκε στην έκταση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αστυνομία ενημέρωσε τη Δασική Υπηρεσία και ακολούθως ειδοποιήθηκε η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» που με την ομάδα άμεσης επέμβασης για τον λύκο του έργου «LIFE Wild Wolf», μετέβη στο σημείο υπό την καθοδήγηση του συνεργάτη της οργάνωσης δρ. Γιώργου Ηλιόπουλου. Τοποθετήθηκαν ειδικές παγίδες προκειμένου να αιχμαλωτιστεί το ζώο οι οποίες ελέγχονταν σε 24ωρη βάση από στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ και τελικά, χθες το απόγευμα, ο λύκος έπεσε σε μια παγίδα, ναρκώθηκε, ραδιοσημάνθηκε και απελευθερώθηκε στους πρόποδες της Πάρνηθας.

«Η διαδικασία της παγίδευσης, της νάρκωσης, της ραδιοσήμανσης, της μεταφοράς και της ανάνηψής του σε μία νέα περιοχή είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς και στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αποτελεσματική, καθώς προκαλεί στο ζώο το απαραίτητο σοκ, ώστε να αποφεύγει να προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές» αναφέρεται στην ανακοίνωση της «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

Η παρακολούθηση των κινήσεων του νεαρού λύκου θα γίνεται μέσω ραδιοκολλάρου σε καθημερινή βάση και αν το ζώο προσεγγίσει στο μέλλον κάποια περιοχή ανθρώπινης δραστηριότητας, τα δεδομένα από το ραδιοκολλάρο θα κάνουν γνωστή τη θέση του, διευκολύνοντας την απώθησή του.

Στόχος του έργου «LIFE Wild Wolf», είναι η επίτευξη της ισορροπημένης διατήρησης των λύκων, μέσω της διαχείρισης δυνητικά κρίσιμων καταστάσεων που προκύπτουν σε τοπία της Ευρώπης που κυριαρχούνται από ανθρώπους. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και μέσω της συνεργασίας 18 εταίρων. Στην Ελλάδα, περιοχή εφαρμογής του έργου είναι ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας και εταίροι σ' αυτό είναι η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και ο ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη συμβολή της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.