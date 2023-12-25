Τον μεγάλο καλλιτέχνη, Βασίλη Καρρά αποχαιρετούν σε βαρύ κλίμα ανήμερα των Χριστουγέννων, συγγενείς, φίλοι αλλά και θαυμαστές του, που έχουν σπεύσει στον Οίκο Τελετών Μπαμπούλας, απέναντι από τα Κοιμητήρια Aναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η σορός του Βασίλη Καρρά θα παραμείνει επί τόπου μέχρι αύριο Τρίτη, οπότε και θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας και θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Ο άρχοντας του ελληνικού πενταγράμμου έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο, ώσπου έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή, στα 70 του χρόνια, έχοντας νοσήσει από κορωνοϊό.

Για τον Βασίλη Καρρά, μίλησε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού και στενός φίλος του εκλιπόντος, Νίκος Ζεϊμπέκης, που έκανε λόγο για ένα «παλικάρι», που «μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν χαμογελαστός και αντί να του δίνουμε δύναμη και θάρρος, μας έδινε εκείνος».

Ο κ. Ζεϊμπέκης δήλωσε ακόμη ότι «είμαι ευτυχισμένος που τον γνώρισα σαν άνθρωπο» και είπε πως ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος με γεμάτη ζωή. «Είναι βαριά η απώλεια για τους οικείους του Βασίλη, αλλά και για όλους μας», τόνισε.

Η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα τελεστεί στη γενέτειρα του, το Κοκκινόχωμα Καβάλας την Τετάρτη. Eπιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να στηριχθεί ο σύλλογος παιδιών Φλόγα.

«Καλό ταξίδι ΑΡΧΟΝΤΑ»

Αποκλειστικά τραγούδια του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή καλεί τα μέλη της να παίζουν η Ένωση Εστιατόρων – Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο τριήμερου πένθους που κηρύσσει στην εστίαση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για τον ελάχιστο φόρο τιμής στον κορυφαίο ερμηνευτή.

Σημειώνεται ότι πό τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται, τραγουδιστές - συνάδελφοι και φίλοι του Βασίλη Καρρά, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον αγαπημένο σε όλη την Ελλάδα λαϊκό τραγουδιστή.



Η ανακοίνωση της Ένωσης Εστιατόρων αναλυτικά:



«Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Άρχοντα,



η εστίαση Θεσσαλονίκης αποφάσισε και ενημερώνει τα μέλη της,



σε όσα καταστήματα είναι εφικτό Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη να παίζουμε ΜΟΝΟ Βασίλη Καρρά.



ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΡΧΟΝΤΑ !»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.