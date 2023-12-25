Αποκλειστικά τραγούδια του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Βασίλη Καρρά, που άφησε την Κυριακή, παραμονή Χριστουγέννων, την τελευταία του πνοή, καλεί τα μέλη της να παίζουν η Ένωση Εστιατόρων – Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο τριήμερου πένθους που κηρύσσει στην εστίαση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για τον ελάχιστο φόρο τιμής στον κορυφαίο ερμηνευτή.

Η οικογένειά του αποφάσισε την Τρίτη, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, η σορός του καλλιτέχνη να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον Ιερό Ναό της του Θεού Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.



Ο Βασίλης Καρράς θα ταφεί τον τόπο όπου γεννήθηκε, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου είχε φτιάξει και επιχείρηση για να βοηθήσει τον τόπο του.



Σημειώνεται ότι πό τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται, τραγουδιστές - συνάδελφοι και φίλοι του Βασίλη Καρρά, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον αγαπημένο σε όλη την Ελλάδα λαϊκό τραγουδιστή.



Η ανακοίνωση της Ένωσης Εστιατόρων αναλυτικά:



«Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον Άρχοντα,



η εστίαση Θεσσαλονίκης αποφάσισε και ενημερώνει τα μέλη της,



σε όσα καταστήματα είναι εφικτό Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη να παίζουμε ΜΟΝΟ Βασίλη Καρρά.



ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΡΧΟΝΤΑ !»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.