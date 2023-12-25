Χριστούγεννα στην παλιά Αθήνα: Τα έθιμα και οι συνήθειες που έσβησε ο χρόνος

Μια αναδρομή στα Χριστούγεννα της Αθήνας του παρελθόντος κάνει ο ΣΚΑΪ. Τέσσερις και πέντε δεκαετίες πριν, τότε που τα Χαυτεία ήταν το επίκεντρο της εορταστικής κίνησης και οι τροχονόμοι δέχονταν δώρα από τους οδηγούς.

Χριστούγεννα στην παλιά Αθήνα… με λάμψη, ζεστασιά και λαχταριστές μυρωδιές…

Είτε πρωί – είτε απόγευμα – είτε βράδυ η χριστουγεννιάτικη Αθήνα ήταν ο προορισμός μικρών και μεγάλων.

Από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, η νυχτερινή Αθήνα πλημμύριζε φώτα. Εικόνες μιας άλλης εποχής, πασπαλισμένες με χρυσόσκονη και νοσταλγία. Γύρω από την πλατεία όλοι κρατούσαν έστω και μία σακούλα. Άλλοι τα ψώνια για το σπίτι και άλλοι δώρα μικρά που έμοιαζαν μαγικά…

Ξεχωριστή θέση είχαν και οι τροχονόμοι… Το κουβούκλιό τους, κάθε χρόνο από το 1936 και μετά, γέμιζε με κάθε λογής δώρα. Τρόφιμα, γλυκά, κρασιά, γαλοπούλες, ηλεκτρικές συσκευές, ακόμα και κουζίνες ή θερμοσίφωνες που τους προσέφεραν οι απλοί πολίτες!

Η Αθήνα μπορεί να αλλάζει - η λάμψη της όμως παραμένει μέχρι σήμερα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.