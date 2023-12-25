Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανήμερα των Χριστουγέννων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Μαρτίου.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το ένα όχημα κατέληξε μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, παρασύροντας τα ρολά της επιχείρησης.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο.

