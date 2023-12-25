Λογαριασμός
Απίστευτο τροχαίο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε μέσα σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη- Βίντεο

Ευτυχώς το κατάστημα δεν λειτουργούσε 

αυτοκίνητο μπήκε σε κατάστημα

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, ανήμερα των Χριστουγέννων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Μαρτίου.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που το ένα όχημα κατέληξε μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, παρασύροντας τα ρολά της επιχείρησης.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο.

@apollon_georgalas Ευτυχώς και οι δύο οδηγοί είναι ενταξει! #fyp #fy #foryoupge ♬ original sound - liminal space songs
Πηγή: grtimes.gr

