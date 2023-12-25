Από τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανίζονται, τραγουδιστές - συνάδελφοι και φίλοι του Βασίλη Καρρά, αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον αγαπημένο σε όλη την Ελλάδα λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε χθες, παραμονή Χριστουγέννων,σε ηλικία 70 ετών.

Από τις πίστες των κατάμεστων νυχτερινών κέντρων χθες, ο Αντώνης Ρέμος, η Πάολα, ο Νίκος Οικονομόπουλους και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησαν με συγκινητικά λόγια τον Βασίλη Καρρά, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους τα τραγούδια του και να χειροκροτά.

Ρεμος: «Πάει να βρει τον Παντελή και όλους αυτούς τους φίλους μας που είναι ψηλά»

Ο Αντώνης Ρέμος ράγισε καρδιές με το «αντίο» του λέγοντας: «Ο Βασίλης μας… Εδώ ήταν η τελευταία φορά που τραγούδησε. Εδώ μέσα σε αυτό τον χώρο. Έτσι λοιπόν, με αγάπη, στην καρδιά μας, ας του αφιερώσουμε κάποια τραγούδια του για να φτάσει η ψυχούλα του πάνω ψηλά και να πετάξει. Και να πάει να βρει τον Παντελή και όλους αυτούς τους φίλους μας που είναι ψηλά. Πάντα θα τον θυμόμαστε και πάντα θα τον τραγουδάμε γιατί μπορεί οι άνθρωποι να πεθαίνουν, αλλά οι ψυχές τους παραμένουν ζωντανές όταν τους θυμόμαστε. Βασίλη εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Στη συνέχεια τραγούδησε το "Νυχτα Ξελογιάστρα", το "Δεν πάω πουθενά" και το "Απ το βορρά μέχρι το Νότο".

Νίκος Οικονομόπουλος: «Απόψε η βραδιά ξεκινάει με το καλησπέρα και καλή βραδιά!»

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Νίκος Οικονομόπουλος αφιέτωσε την βραδιά στον Βασίλη Καρρά λέγοντας: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα βραδιά για μας στον καλλιτεχνικό κόσμο. Θέλω να αφιερώσω τη βραδιά στον Βασίλη Καρρά που έφυγε από τη ζωή, έναν σπουδαίο τραγουδιστή, ένα μεγάλο κεφάλο στην ελληνική μουσική. Θα τον θυμόμαστε με τα τραγούδια του και με την καλή του ψυχή. Για την ανθρώπινη πλευρά του που οι περισσότεροι άνθρωποι την έχουμε χάσει. Απόψε η βραδιά ξεκινάει με το καλησπέρα και καλή βραδιά!».

Συγκινημένη στην πίστα η Πάολα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ερμηνεία της Πάολα του τραγουδιού «Απ΄ το Βορρά μέχρι το Νότο», με τον κόσμο να αποθεώνει, ενώ είχε πίσω της σε video wall την εικόνα του Βασίλη Καρρά.

Οι δυο τους, μάλιστα, είχαν μοιραστεί πολλές φορές την πίστα, καθώς συνεργάζονταν για αρκετά χρόνια και η Πάολα σε διαφορετική ανάρτησή της, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τον Βασίλη Καρρά.

Αργυρός: Αυτός ο άνθρωπος θα λείψει από όλη την Ελλάδα Το δικό του αντίο είπε τραγουδώντας Βασίλη Καρρά και ο Κωσταντίνος Αργυρός, ο οποίος άνοιξε το πρόγραμμα με το «Νύχτα Ξελογιάστρα».

Ούτε ξελογιάστρα, ούτε φεγγαρόλουστη η σημερινή νύχτα..

