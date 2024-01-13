Κοζάνη: 37χρονος παρέλαβε κοκαΐνη από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω... ΕΛΤΑ

Στη σύλληψη 37χρονου ημεδαπού για υπόθεση ναρκωτικών τα οποία θα παραλάμβανε με ταχυδρομικό δέμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης. Το ταχυδρομικό δέμα εντοπίστηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για προμήθεια, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 37χρονος συνελήφθη χθες στην Κοζάνη, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της περιοχής.

Ειδικότερα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος, το οποίο εντοπίστηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ύστερα από απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης της αρμόδιας εισαγγελική αρχής. Ο 37χρονος, εντοπίστηκε σε κατάστημα ΕΛ.ΤΑ. της Κοζάνης τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα, προερχόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο και το οποίο περιείχε μία συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 16,50 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Από τις περαιτέρω έρευνες στην οικία του 37χρονου στην Κοζάνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία που περιείχε δισκία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί ναρκωτικών, την κατοχή της οποίας δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, μικτού βάρους 33 γραμμαρίων και μια ισάριθμη με πάστα αμφεταμίνης, συνολικού μικτού βάρους 24 γραμμαρίων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν δύο ζυγαριές ακριβείας, τρεις νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κενές κάψουλες κυτταρίνης, ισάριθμες με αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες) και 20 δισκία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί ναρκωτικών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Επίσης, στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα 37χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις γυάλινες συσκευασίες με δισκία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί ναρκωτικών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, μικτού βάρους 16 γραμμαρίων, ένα γυάλινο δοχείο που περιείχε αποσπάσματα μανιταριών πιθανόν παραισθησιογόνων, μία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (usb stick), μία κεντρική μονάδα Η/Υ και ένα laptop.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

