Τσικνοπέμπτη στη Θεσσαλονίκη: Το αδιαχώρητο σε Βασιλέως Ηρακλείου και Λαδάδικα (βίντεο – φωτογραφίες) 

Οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά από νωρίς, τα ηχεία παίζουν στη διαπασών ενώ όσο περνάει η ώρα το κέφι φουντώνει 

θεσσαλονικη

Οι Θεσσαλονικείς γιορτάζουν και φέτος την Τσικνοπέμπτη στο υπαίθριο πάρτι που έχει στηθεί στην Βασιλέως Ηρακλείου. 

Οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά από νωρίς, τα ηχεία παίζουν στη διαπασών ενώ όσο περνάει η ώρα το στενό γεμίζει από κόσμο.

tsiknopempth

Οι  επιχειρήσεις εστίασης ψήνουν σουβλάκια και λουκάνικα και κερνούν τους περαστικούς.  Σε συνδυασμό με τη δυνατή μουσική και το άφθονο αλκοόλ, το κέφι μικρών και μεγάλων - πολλοί ντυμμένοι αποκριάτικα - ανεβαίνει συνεχώς. 

Λίγο παρακάτω, στα Λαδάδικα, τα εστιατόρια και οι ταβέρνες είναι γεμάτα από πελάτες, κυρίως οικογένειες, που επέλεξαν να τσικνήσουν εκεί.

Μουσικοί του δρόμου ξεσηκώνουν τον κόσμο, ενώ οι περαστικοί δε σταματούν να βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες.

Η κορύφωση της Τσικνοπέμπτης θα γίνει το βράδυ, όπως και κάθε χρόνο, με ξέφρενα πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πολύ χορό και αρκετό αλκοόλ σε όλα τα νυχτερινά μαγαζιά.

