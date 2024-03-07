Λογαριασμός
Τσικνοπέμπτη στην Λάρισα: Σουβλάκια, λουκάνικα και ξεφάντωμα μετά μουσικής στην κεντρική πλατεία (βίντεο-φωτογραφίες) 

Πλήθος κόσμου στην κεντρική πλατεία της πόλης για τα παραδοσιακά σουβλάκια και λουκάνικα,  κρασί και μπόλικη διασκέδαση από τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη.

λαρισα

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε το τσίκνισμα στην Λάρισα, με πλήθος κόσμου  να προσέρχεται στην κεντρική πλατεία της πόλης για τα παραδοσιακά σουβλάκια και λουκάνικα,  κρασί και μπόλικη διασκέδαση από τον μοναδικό Γιάννη Ζουγανέλη.

Από νωρίς το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης σχηματίστηκε «ουρά» πολιτών στην ψησταριά, η οποία έχει πάρει φωτιά, όπως ασφαλώς το επιβάλει το έθιμο της ημέρας.

