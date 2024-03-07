Viral έχει γίνει εδώ και 2 ημέρες το βίντεο χρήστη του TikTok, που δείχνει το αστικό λεωφορείο της γραμμής 57 του ΟΑΣΘ, να έχει στολιστεί αποκριάτικα και να κινείται στους ρυθμούς του καρναβαλιού.

Ο νεαρός οδηγός στόλισε το λεωφορείο με σερπαντίνες, χάρτινες ντισκομπάλες και εκπληκτικούς φωτισμούς, προσφέροντας χαρά στους επιβάτες.

Οι χρήστες της πλατφόρμας «χειροκρότησαν» την πρωτοβουλία του Μάνου (έτσι λέγεται ο οδηγός) ενώ πολλοί ρωτούν τι διαδρομή κάνει το λεωφορείο…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.