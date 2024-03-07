Viral έχει γίνει εδώ και 2 ημέρες το βίντεο χρήστη του TikTok, που δείχνει το αστικό λεωφορείο της γραμμής 57 του ΟΑΣΘ, να έχει στολιστεί αποκριάτικα και να κινείται στους ρυθμούς του καρναβαλιού.
Ο νεαρός οδηγός στόλισε το λεωφορείο με σερπαντίνες, χάρτινες ντισκομπάλες και εκπληκτικούς φωτισμούς, προσφέροντας χαρά στους επιβάτες.
@vasosloudias 🎭 Σε καρναβαλικούς ρυθμούς το σπέσιαλ λεωφορείο της γραμμής 57 για τον φετινό εορτασμό του Καρναβαλιού σας περιμένει για καρναβαλικές διαδρομές 🚍 Συγχαρητήρια στον εξαιρετικό οδηγό ΜΑΝο! 🦁 #karnavali2024 #carnaval2024 #apokries2024 #carnival2024 #fy #fyp #viralvideo #ellinikotiktok #viraltiktok #ktelthessalonikhs #busdriver ♬ Macarena - Los Del Rio
Οι χρήστες της πλατφόρμας «χειροκρότησαν» την πρωτοβουλία του Μάνου (έτσι λέγεται ο οδηγός) ενώ πολλοί ρωτούν τι διαδρομή κάνει το λεωφορείο…
@vasosloudias 🎭 Σε αποκριάτικο mood το λιοντάρι της γραμμής 57 για την φετινή εορτή του καρναβαλιού σας περιμένει για καρναβαλικές διαδρομές με το 1206 λεωφορείο 🚍 Συγχαρητήρια στον εξαιρετικό οδηγό ΜΑΝο! 🦁 #karnavali2024 #carnaval2024 #apokries2024 #samba #fyp #viralvideo #viraltiktok #fy #ktelthessalonikhs #mancity ♬ Samba De Janeiro - CDM Project
Πηγή: skai.gr
