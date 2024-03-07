Χωρίς καμία εισαγωγή ασθενή με Covid για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια ήταν η χθεσινή εφημερία για το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπως έκανε γνωστό μέσω Facebook ο διοικητής του νοσοκομείου, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος.

Σε ανάρτησή του αναφέρει «Για πρώτη φορά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια κλείσαμε την εφημερία με μηδενικές εισαγωγές covid! Σίγουρα δε μπορούμε να μιλήσουμε για τέλος της πανδημίας αλλά είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Προσεχώς θα έχουμε περισσότερα στοιχεία ώστε να υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα».

