Με 5.000 σουβλάκια και λουκάνικα ο Δήμος Μετεώρων τσικνίζει στην Καλαμπάκα και όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν γίνει μια μεγάλη ψησταριά.

Από νωρίς το πρωί έχουν μπει οι φωτιές στις ψησταριές για να ψηθούν σουβλάκια και άλλα κρεατικά, τιμώντας το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.

Ο Δήμος Μετεώρων και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμπάκας έχουν προσφέρει, όπως ανακοινώθηκε, στους καταστηματάρχες περισσότερα από 5.000 σουβλάκια και λουκάνικα.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος απευθύνει κάλεσμα σε όλους να επισκεφτούν τα Μετέωρα και να δοκιμάσουν τα ντόπια κρέατα.

Φωτογραφίες από kalabakacity.gr

Πηγή: skai.gr

