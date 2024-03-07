Επεισόδιο με οπαδούς της Μακάμπι στο Σύνταγμα: Ένας τραυματίας

Επεισόδιo σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Πλατεία Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο που βγήκε από το μετρό, κατευθύνθηκε προς τους οπαδούς της Μακάμπι και υπήρξε διαπληκτισμός με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα στις 19:45 στο γήπεδο Καραϊσκάκη θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη φάση των «16» του Europa Conference League.

Πηγή: skai.gr

