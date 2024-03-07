Τον πολυετή βασανισμό της και τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέφερε από τα 14 της χρόνια από τον πατριό της, κατήγγειλε μία 25χρονη κοπέλα από την Αίγινα.

Για το ρόλο της μητέρας της, της 50χρονης συντρόφου του 36χρονου δράστη μίλησε στo ERTNews η 25χρονη κοπέλα, λέγοντας πως η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτε και πως ό,τι έκανε ο φερόμενος ως δράστης το έκανε κρυφά.

Όπως είπε συγκεκριμένα η κοπέλα «η μητέρα μου δεν είχε γνώση για όλα αυτά. Δεν ήξερε τίποτα. Αυτός ό,τι έκανε το έκανε κρυφά. Ήταν επίμονος και ζηλιάρης κάθε φορά που με έβλεπε να βγαίνω με παρέα και η μητέρα μου του πετούσε “σπόντες” για να καταλάβει γιατί είναι έτσι. Εγώ δεν της είχα μιλήσει γιατί δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω. Η μητέρα μου, πάντως, δεν γνώριζε τίποτα και δεν ξέρω καν αν το έχει μάθει γιατί έχω να τους δω από την Τρίτη το πρωϊ»

Το χρονικό του δράματος της 25χρονης

Το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Ο φερόμενος ως δράστης, αλβανικής υπηκοότητας, βίασε την 25χρονη σήμερα κοπέλα, η οποία αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, να μιλήσει σε μια κοινωνική λειτουργό για όσα περνούσε και στη συνέχεια να καταγγείλει τον σύντροφο της 50χρονης μητέρας στην αστυνομία.

Το θύμα αποκάλυψε πως ο εφιάλτης του ξεκίνησε το 2013, όταν ο σύντροφος της μητέρας της άρχισε να ασελγεί επανειλημμένα σε βάρος της. Με την ενηλικίωσή της ο φερόμενος ως δράστης, τη βίασε κατ εξακολούθηση, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε τις χυδαίες πράξεις του, απειλώντας το κορίτσι πως αν μιλήσει για όσα περνούσε στα χέρια του θα ανεβάσει τα επίμαχα βίντεο στο διαδίκτυο.

Όπως καταγγέλλει η 25χρονη, κάθε φορά που την κακοποιούσε σεξουαλικά, ο 36χρονος έκανε χρήση ναρκωτικών, ενώ κάποιες φορές της έδινε χρήματα ή δώρα προκειμένου να εξαγοράζει τη σιωπή της.

Μετά την καταγγελία σε βάρος του, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά πέρασαν χειροπέδες στον 36χρονο, ενώ από έφοδο που πραγματοποίησαν στο διαμέρισμά του στο νησί της Αίγινας, εντόπισαν 1,5 κιλό κάνναβης, ένα αεροβόλο πιστόλι, τέσσερα μαχαίρια, 18.000 ευρώ, καθώς και ένα εσώρουχο του θύματος, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Ο ίδιος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα τη Δευτέρα.

