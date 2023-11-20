Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο δυστύχημα στο Βόλο: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή - Δύο νεκροί

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην εθνική οδό Βόλου – Αγχιάλου - Το ζευγάρι που επέβαινε στην μηχανή δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

εκαβ

Σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ αυτοκινήτου με μηχανάκι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Βόλο. Σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, το ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην εθνική οδό Βόλου – Αγχιάλου στο ύψος της «Φαρίντας».

Στο σημείο έφτασαν δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους δυο τραυματίες που επέβαιναν στο δίκυκλο, ενώ τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία τους πνοή, στα επείγοντα του «Αχιλλοπούλειου».

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόλος Δυστύχημα Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark