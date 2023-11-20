Σφοδρή σύγκρουση ενός ΙΧ αυτοκινήτου με μηχανάκι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Βόλο. Σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr, το ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην εθνική οδό Βόλου – Αγχιάλου στο ύψος της «Φαρίντας».

Στο σημείο έφτασαν δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους δυο τραυματίες που επέβαιναν στο δίκυκλο, ενώ τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία τους πνοή, στα επείγοντα του «Αχιλλοπούλειου».

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

