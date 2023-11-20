Λογαριασμός
Πού υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

Μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τα όρια των Άνω Λιοσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου.

Μεγάλη καθυστέρηση και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών, στα δύο τμήματα της λεωφόρου Αθηνών ανά τμήματα, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

