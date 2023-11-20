Την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος προκάλεσε το μεσημέρι της Κυριακής ένας 23χρονος σέρφερ, ο οποίος παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα και κύματα στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής.

Άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν τον άνδρα και τον μετέφερε με ασφάλεια στη στεριά. Εξετάσθηκε προληπτικά από ιατρό ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και αποχώρησε με ιδιωτικό μέσο στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Θεσσαλονίκης και Νέας Μηχανιώνας, ότι 23χρονος χειριστής αετοσανίδας βρισκόταν σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή Ποταμού Επανομής, πλησίον ναυαγίου, 300 μέτρα περίπου από την ακτή.

Στο σημείο μετέβη περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, ενώ απέπλευσαν επίσης προς παροχή συνδρομής και το ΕΠ/ΚΟ-Α/Κ “ΣΤΕΛΛΑ” Σ.Θ. 736 Α’, το ΕΠ/ΚΟ-Α/Κ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” Σ.Θ. 868 Β’, το ΕΠ/ΚΟ-Α/Κ “ΨΑΡΡΟΣ” Ν.Μ. 27, το ΕΠ/ΚΟ-Α/Κ “ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” Ν.Θ.957, καθώς και το ΕΡ/ΚΟ-Α/Ψ “ΜΙΧΑΛΗΣ” Σ.Κ. 835, με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Νέας Μηχανιώνας, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε τον 23χρονο χειριστή, ενώ στη συνέχεια τον μετέφερε στην παραλιακή περιοχή Ποταμού Επανομής.

Ο χειριστής, δήλωσε καλά στην υγεία του και αφού εξετάσθηκε προληπτικά από ιατρό ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που ήταν στο σημείο, δήλωσε πως δεν επιθυμεί την διακομιδή του σε Κ.Υ.

Πηγή: skai.gr

