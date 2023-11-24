Ο Μύλος των Ξωτικών ανοίγει τις πύλες του για 12η χρονιά, από τις 17:00 το απόγευμα για να υποδεχθεί τους επισκέπτες από ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν ήδη προγραμματίσει το ταξίδι τους.
Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 στις 19:00. Μια παραμυθένια τελετή που θα φωτιστεί από πολύχρωμα βεγγαλικά θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους.
Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι μαγικό και παραμυθένιο στον απέραντο γαλαξία, σταθείτε κάτω από τα αστέρια, κοιτάξτε προσεκτικά γύρω σας και αν σας πλησιάσει ένα μικρό και χαμογελαστό παιδί μην το αγνοήσετε θα είναι σίγουρα ένας Μικρός Πρίγκηπας.
Το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως 10 το βράδυ μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδας www.milosxotikon.gr η καλέστε στο 24310 38890.
