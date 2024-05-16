Μεγάλωσε και η Shiloh Jolie-Pitt… Η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie φαίνεται ότι θα ακολουθήσει τον χορό ως επαγγελματική καριέρα αντί να γίνει ηθοποιός, καθώς επιδεικνύει επιδέξιες χορευτικές κινήσεις.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη φορούσε φαρδύ παντελόνι και μπλουζάκι και χόρευε υπό τους ήχους του «Tanzania» των Uncle Waffles και Tony Duardo, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Sino Msolo και Boibizza.

Διδάχθηκε από τον Lil Kelaan Carter, χορογράφο και δάσκαλο χορού, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό ήταν κάτι που έμαθε από αυτόν ή δική της έμπνευση, της στιγμής… Όπως και να έχει, ήταν εντυπωσιακή.

Φυσικά, οι θαυμαστές ανυπομονούν να δουν πώς τα πάνε τα παιδιά του ισχυρού ζευγαριού του Χόλιγουντ και πώς αρχίζει να διαμορφώνεται η νεαρή ζωή τους, παρά το τέλος της πορείας των Brangelina ως παντρεμένο ζευγάρι. Ο Πιτ, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, εξέφρασε την απόλυτη υπερηφάνεια για την κόρη του.

«Μου φέρνει δάκρυα στα μάτια, ναι», δήλωσε ο ηθοποιός για την κόρη του στο «Entertainment Tonight», πριν προσθέσει: «Πολύ όμορφο».

