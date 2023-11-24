Με σακιά αλατιού εφοδιάζονται κτίρια και υποδομές στον Χορτιάτη, σε μια πρώτη κίνηση ετοιμότητας με φόντο το νέο κύμα κακοκαιρίας «Alexis», το οποίο από το βράδυ του Σαββάτου εκτιμάται ότι θα «ντύσει» στα λευκά την ορεινή περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τα «καμπανάκια» των μετεωρολόγων για χιόνια και καταιγίδες-εξπρές το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν θέσει σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, όσο και στον κεντρικό Δήμο. Το επιχειρησιακό σχέδιο στον Χορτιάτη περιλαμβάνει 12 ειδικά μηχανήματα και 250 τόνους αλατιού.

Από την Πέμπτη τα αρμόδια συνεργεία, παρουσία της αντιδημάρχου Καθαριότητας, Βίβιαν Λιόλιου διανέμουν σε κατοικίες, σχολεία και εκκλησίες σακιά με αλάτι, κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα αλλά και το Σάββατο, σε μια προσπάθεια «οχύρωσης» του δήμου. Από το απόγευμα του Σαββάτου το προσωπικό στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη θα βρίσκεται σε επιφυλακή, με τα προγνωστικά «μοντέλα» να δείχνουν χιονόπτωση από το ίδιο βράδυ και προς τα ξημερώματα της Κυριακής.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία της Πυροσβεστικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και των αρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάμπη Στεργιάδη συνολικά 5.000 τόνοι αλατιού και πάνω από 100 εκχιονιστικά είναι έτοιμα -εφόσον χρειαστεί- να συνδράμουν επιχειρησιακά για την αντιμετώπιση του φαινομένου. «Μπορεί σε πρώτο χρόνο το καιρικό που έρχεται να φαίνεται ότι δεν θα εμφανίσει ιδιαίτερο πρόβλημα -πλην χιονόπτωσης στα ορεινά- ωστόσο είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα τα οποία εμπιστεύεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το φαινόμενο θα διαρκέσει έως το απόγευμα της Κυριακής, με ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό να είναι το τσουχτερό κρύο και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Σε επιφυλακή και ο κεντρικός Δήμος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει 32 αποχιονιστικά μηχανήματα και περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου, τα οποία έχουν την ικανότητα να μετακινήσουν ογκώδη από την άσφαλτο. Στο κέντρο της πόλης ωστόσο, αναμένονται κυρίως βροχοπτώσεις, με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Μωϋσίδη να δηλώνει στο ThessToday.gr ότι ο δήμος είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας. Κύριος στόχος, όπως εξηγεί ο ίδιος, να διατηρηθούν καθαρά τα φρεάτια. «Πρέπει να μείνουν καθαρά τα φρεάτια ώστε να απορροφήσουν το νερό το οποίο θα κατέβει από το Σέιχ Σου ή τις παρυφές -Άνω Πόλη, Τριανδρία, Ευαγγελίστρια. “Κόκκινα” σημεία και η Εθνικής Αμύνης, η πλατεία Δημοκρατίας -Βαρδάρης- και ο Λαγκαδάς. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν φερτά υλικά, πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτά τα φρεάτια για να διοχετεύεται ο κύριος όγκος των υδάτων», σημείωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.