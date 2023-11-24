Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 23χρονος Σύρος ο οποίος κατηγορείται για επτά συνολικά επιθέσεις γυναικών.
Η νέα καταγγελία έγινε από μία 31χρονη η οποία ανέφερε στην αστυνομία, ότι στις 16 Νοεμβρίου στις 12:45 τα μεσάνυχτα, ο 23χρονος την ακολουθούσε με επιθετική διάθεση από τη συμβολή της Βουλγαροκτόνου με τη Φραντζή.
Σταμάτησε στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Καλλιδρομίου καθώς υπήρχε κόσμος, απομακρύνθηκε από το σημείο.
Η 31χρονη είπε ακόμη πως ο κατηγορούμενος είχε απειλητικές διαθέσεις εναντίον της και φαινόταν να την παρενοχλούσε.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 23χρονος εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών και του εισαγγελέα, κυνικός και αμετανόητος. Μάλιστα δηλώνει ότι και να βγει από τη φυλακή πάλι θα θέλει να βρει γυναίκα γιατί έχει ορμές.
Ο 23χρονος είχε συλληφθεί ξανά τον Αύγουστο του 2022 και προφυλακίστηκε για απόπειρα βιασμού. Αποφυλακίστηκε έναν χρόνο μετά, παραβιάζοντας όλους τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
