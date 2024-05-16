Λογαριασμός
«Όχι» της Ατλάντα Γιουνάιτεντ για τον Γιακουμάκη σε πρόταση 6 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Athletic, η Ατλάντα Γιουνάιτεντ είπε «όχι» στη μεξικάνικη Κρουζ Αζούλ για τον Γιώργο Γιακουμάκη, σε πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ!

Γιακουμάκης

Συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα ομάδων με τις εμφανίσεις του στο MLS ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος της «Athletic», η Κρουζ Αζούλ του Μεξικό έκανε προφορική πρόταση στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η ομάδα του δεν το σκέφτηκε καν και απάντησε αρνητικά.

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ διανύει ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, αφού στο MLS την φετινή σεζόν στα πρώτα 8 παιχνίδια, έχει σκοράρει 5 γκολ και 3 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν σε 60 παιχνίδια, με την Σέλτικ πριν πάρει τη μεταγραφή για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και με την Ατλάντα, σκόραρε 28 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ.

