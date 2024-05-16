Συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα ομάδων με τις εμφανίσεις του στο MLS ο Γιώργος Γιακουμάκης.



Όπως αναφέρει δημοσιογράφος της «Athletic», η Κρουζ Αζούλ του Μεξικό έκανε προφορική πρόταση στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η ομάδα του δεν το σκέφτηκε καν και απάντησε αρνητικά.



Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ διανύει ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, αφού στο MLS την φετινή σεζόν στα πρώτα 8 παιχνίδια, έχει σκοράρει 5 γκολ και 3 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν σε 60 παιχνίδια, με την Σέλτικ πριν πάρει τη μεταγραφή για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και με την Ατλάντα, σκόραρε 28 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ.

Sources: Cruz Azul has an initial verbal bid around $6m rejected by Atlanta United for star forward Giorgios Giakoumakis



ATL has no interest losing GG. Two sides in initial talks for new contract, but haven't advanced much. GG under team control thru 2026 https://t.co/IERvyfC8hC May 15, 2024

