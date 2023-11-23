Τα μηχανήματα στο εργοστάσιο κατασκευής ειδών φωτισμού στη δυτική Θεσσαλονίκη έχουν πάρει... φωτιά. Οι παραγγελίες είναι από τις τελευταίες καθώς οι περισσότερες νταλίκες έφυγαν εδώ και καιρό με προορισμό μέχρι και την άλλη άκρη του κόσμου.

Τα λαμπάκια και ο στολισμός του …«βασιλιά των Χριστουγέννων» Γιάννη Παλαιοχωρινού, θα φωτίσουν και φέτος περισσότερες από 80 χώρες.

Κανείς όμως δεν μπορεί να φανταστεί ότι ο πολύχρωμος στολισμός, τα λαμπιόνια, τα αστέρια και οι λαμπεροί Αϊ Βασίληδες, έχουν κατασκευαστεί από υλικά βγαλμένα από το βυθό της θάλασσας.

«Είναι μια διαδικασία για την οποία ευαισθητοποιηθήκαμε εδώ και μερικά χρόνια και ψάχναμε να βρούμε τα πιο κατάλληλα υλικά ώστε να μη μολύνουμε το περιβάλλον και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε σε έναν πράσινο πλανήτη» ανέφερε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Γιάννης Παλαιοχωρινός και εξήγησε πως τα σκουπίδια του βυθού μετατρέπονται σε στολίδια.

«Προχωρήσαμε σε μια πολύ καινοτόμα διαδικασία. Από την περισυλλογή των πλαστικών μπουκαλιών και των διχτυών από τη θάλασσα παίρνουμε την πρώτη ύλη. Την οδηγούμε στα μηχανήματά μας και εκεί (με το ανακυκλωμένο υλικό) κατασκευάζουμε αστέρια, καμπανούλες και κάθε είδους σχέδιο που βλέπετε στο διάκοσμο να κρέμεται στους δρόμους. Ένας διάκοσμος που προέρχεται από πεταμένα υλικά που έχουν καταλήξει στο βυθό της θάλασσας», λέει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα όπως σημειώνει «όταν αυτός ο εξωτερικός διάκοσμος φθαρεί μετά από χρόνια ή οι ιδιοκτήτες βαρεθούν και θέλουν να αλλάξουν τον οικιακό στολισμό τους, τότε η εταιρεία αναλαμβάνει να πάρει πίσω τα ήδη ανακυκλωμένα από μπουκάλια στολίδια και τα στείλει ξανά για ανακύκλωση. «Παίρνουμε πίσω την πρώτη ύλη και δημιουργούμε ξανά, νέα στολίδια σε νέα σχέδια. Αυτός ο μεγάλος κύκλος, είναι το μυστικό» είπε ο κ. Παλαιοχωρινός.

«Η ιδέα της ανακύκλωσης ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και φτάσαμε φέτος στο σημείο να χρησιμοποιούμε πάνω από 150 τόνους σκουπιδιών, που αν τα αντιστοιχήσουμε με υλικό μέσα στο βυθό, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Οπότε, η προσπάθεια μας έχει αποδώσει...».

Μάλιστα, στη βόρεια Ευρώπη -όπως λέει- είναι τόσο ευαισθητοποιημένος ο κόσμος με το θέμα της ανακύκλωσης, που ακόμη και στους διαγωνισμούς ανάθεσης φωτισμού και στολισμού, είναι προϋπόθεση να είναι γίνεται με ανακυκλώσιμα υλικά.

Από το λούνα παρκ στην κορυφή του Χριστουγεννιάτικου στολισμού

Ο Γιάννης Παλαιοχωρινός ξεκίνησε την επαφή με τα φώτα και τα χρώματα από το λούνα παρκ που είχε και λειτουργούσε ο πατέρας του και από μικρό παιδί εργαζόταν συχνά εκεί για το χαρτζιλίκι του. Μέσω αυτού λοιπόν ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη λάμψη του στολισμού. Έφηβος ακόμη, κατασκεύασε την πρώτη σειρά λαμπάκια που ενθουσίασε τον ιδιοκτήτη μαγαζιού με είδη φωτισμού. Το λαμπάκια έφεραν το άστρο, μετά το δέντρο και ο φωτοσωλήνας που κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά, ένα ακόμη δικό του δημιούργημα.

«Ως φοιτητής του Πολυτεχνείου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ξεκίνησα τη δική μου καριέρα από ένα ταπεινό υπόγειο 2,20Χ2,40 μ. στην οδό Κασσάνδρου. Πάντα με συνέπαιρνε και με μάγευε ο φωτισμός. Τόσο η τεχνική, όσο και η πιο καλλιτεχνική πτυχή του. Την εποχή που φοιτούσα, μελετούσα και τα φώτα. Ήταν πάντα ...μεγάλη αγάπη και έδινα όλο μου το είναι και όλη μου την διάθεση να γεμίσει με φως και χρώμα η ζωή των ανθρώπων »σημειώνει ο κ. Παλαιοχωρινός. Σήμερα, πλέον διατηρεί τέσσερα εργοστάσια και φωτίζει τα Χριστούγεννα και άλλες γιορτές και εκδηλώσεις σε πολλές χώρες.

Οι Αμερικανοί θα ανάψουν φέτος τα περισσότερα Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια

Μεγάλοι ευρωπαϊκοί δήμοι, τεράστια εμπορικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, διαφημιστικές εταιρείες και αλυσίδες ξενοδοχείων, εμπιστεύονται τον Θεσσαλονικιό που …ξεπούλησε από στολισμό και φέτος, βάζοντας τα φώτα του από το Καζακστάν και το Μπαχρέιν, μέχρι την Καλιφόρνια, το Μπέβερλι Χιλς, το Χιούστον και το Τέξας και από το Σίδνεϊ έως το Γιβραλτάρ μέχρι τον ευρωπαϊκό βορρά και το Χίθροου που «ντύθηκε» φέτος με ανακυκλωμένο φωτισμό απ την Θεσσαλονίκη.

«Οι καλύτεροι πελάτες ήταν μέχρι πριν από δύο χρόνια η Γερμανία και η Αγγλία. Φέτος όμως πρωταθλήτρια στα λαμπάκια είναι η Αμερική. Διαθέτει εξάλλου μια τεράστια αγορά και επιπλέον ο κόσμος αγαπά υπερβολικά τις γιορτές τα Χριστούγεννα και τον ...βαρύ στολισμό», λέει ο «βασιλιάς του στολισμού» με... ανακυκλωμένα υλικά, που αμέσως μετά τις γιορτές θα βάλει μπρος τις μηχανές για την επόμενη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

