Λάρισα: 75χρονη παρέδωσε 13.000 ευρώ σε απατεώνες για τη δήθεν τραυματισμένη κόρη της

Θύμα απάτης έπεσε μία 75χρονη από τη Λάρισα όταν απατεώνες την έπεισαν μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας να πάει στην τράπεζα να κάνει ανάληψη μετρητών γιατί δήθεν η κόρη της νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο απατεώνας τηλεφώνησε το πρωί της Πέμπτης στη γυναίκα και της συστήθηκε ως γιατρός και τονίζοντας ότι η κόρη της πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, απαίτησε χρηματικό ποσό μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό και από αντίστοιχες απάτες, συνεργάτιδα του απατεώνα παριστάνει την κόρη του υποψήφιου θύματος, το οποίο με λυγμούς εκλιπαρεί σε βοήθεια, ζητώντας από τη «μητέρα» της να κάνει τα πάντα προκειμένου να χειρουργηθεί και «να σωθεί».

Όντως η 75χρονη πήγε σε κεντρικό τραπεζικό υποκατάστημα και προχώρησε σε ανάληψη 12.000 ευρώ και μαζί με τα 1.000 ευρώ που είχε στην οικία της, παρέδωσε σε άγνωστη γυναίκα το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι απατεώνες της είπαν να απευθυνθεί στα νοσοκομεία της Λάρισας προκειμένου να διαπιστώσει ότι η κόρη της είναι «τραυματισμένη».

Η απάτη καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.