Με ρυθμό που ξεπέρασε την προσθήκη μίας υπηρεσίας την ημέρα, τον Δεκέμβριο του 2023 προστέθηκαν 38 νέες υπηρεσίες στο gov.gr. Έτσι, στο τέλος του 2023 οι υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου που προσφέρονται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr έφτασαν τις 1.638.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2023, στο gov.gr προστέθηκαν 189 υπηρεσίες από 40 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται είτε για νέες υπηρεσίες, είτε για υπηρεσίες που προϋπήρχαν και εντάχθηκαν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Ακόμη, επτά επιπλέον φορείς ενέταξαν για πρώτη φορά υπηρεσίες τους στο gov.gr, ανάμεσα στους οποίους ο Άρειος Πάγος και το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Διαγράφηκαν 62 υπηρεσίες, οι οποίες είτε αντικαταστάθηκαν είτε καταργήθηκαν.

Συνολικά, οι ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr παρέχονται από 20 υπουργεία, την Προεδρία της κυβέρνησης, 85 φορείς και οργανισμούς, 13 Ανεξάρτητες Αρχές και 13 Περιφέρειες.

To 2023 υπήρξε σημείο αναφοράς για το gov.gr, καθώς αποτέλεσε το πρώτο πεδίο εισαγωγής της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ελληνικό Δημόσιο, με τη χρήση του mAigov. Από την έναρξη της λειτουργίας του Ψηφιακού Βοηθού, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 200 χιλιάδες διάλογοι, μέσω των οποίων οι πολίτες λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες γύρω από θέματα της Δημόσιας Διοίκησης.

«Όλος μας ο σχεδιασμός ξεκινάει και καταλήγει στον πολίτη, στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας προς αυτόν, στην απλούστευση της καθημερινότητάς του», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε μεθοδικά στο πλαίσιο των κυβερνητικών στόχων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε στο τέλος της τετραετίας το σύνολο των διαδικασιών του δημοσίου τομέα να παρέχονται ψηφιακά και κάθε μέρα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό. Τον Μάρτιο του 2020 το gov.gr ξεκίνησε με 501 υπηρεσίες. Αναλογιστείτε τη διαδρομή μέχρι τις 1.646 του σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.