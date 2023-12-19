Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς - Σε λειτουργία η πλατφόρμα pet.gov.gr

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα pet.gov.gr, με στόχο τη φιλικότερη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κτηνιάτρων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ζώων συντροφιάς, μέσα από μια σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και σε εφαρμογή του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», στόχος του οποίου είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και η προστασία των αδέσποτων ζώων, με τη συνέργεια των αρμόδιων κρατικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κτηνιάτρων, φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, καθώς και καταφυγίων.

Την υλοποίηση και τον συντονισμό του έργου έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό την εποπτεία των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και Μαριάνθης Δημοπούλου αντιστοίχως.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες του pet.gov.gr είναι οι ακόλουθες:

• Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Για πρώτη φορά δημιουργείται μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης των όρων ευζωίας και υγείας των ζώων συντροφιάς που είναι ανοιχτή και υποστηρίζει τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες, τους αναδόχους, τους φιλόζωους και τη Δημόσια Διοίκηση.

• Διάθεση ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας: Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας και οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές τους, αποκτούν ψηφιακή πρόσβαση στα δεδομένα τους.

• Ψηφιακή διαχείριση για το Πρόγραμμα «Άργος» – πόροι & υποχρεώσεις Δήμων: Δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

• Σύσταση των απαραίτητων Ψηφιακών Μητρώων Ζώων Συντροφιάς φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, καταφυγίων και εκτροφέων.

• Θεμελίωση συνεκτικού ψηφιακού πλαισίου εποπτείας με αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια, για τον έλεγχο της υγείας και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Πρόσβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα έχουν οι κτηνίατροι, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της αρχικής εγγραφής κάθε ζώου συντροφιάς, καθώς και οι πολίτες μέσω των κωδικών Taxisnet, ενώ οι υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών και των Κρατικών Φορέων, εισέρχονται με τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.

Οι πρώτες επτά υπηρεσίες που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες είτε απευθείας μέσω του pet.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Πολίτης και καθημερινότητα» και το νέο γεγονός ζωής «Ζώα συντροφιάς» είναι οι ακόλουθες:

1. Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθηση ζώων συντροφιάς (περιβάλλον κτηνιάτρου)

2. Βιβλιάριο Υγείας ζώου συντροφιάς (για τους ιδιοκτήτες – διαχειριστές – Αναδόχους)

3. Μητρώο Φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων ζώων συντροφιάς (για εγγραφή φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων σε Μητρώο και διαχείριση των εγγραφών τους από τη Δημόσια Διοίκηση)

4. Μητρώο καταφυγίων ζώων συντροφιάς (για εγγραφή των καταφύγιων και διαχείριση των εγγραφών τους από τη Δημόσια Διοίκηση)

5. Δήλωση απώλειας ζώου συντροφιάς (για τους ιδιοκτήτες)

6. Δήλωση εύρεσης ζώου συντροφιάς (για τους ιδιοκτήτες)

7. Δήλωση μεταβίβασης ζώου συντροφιάς (για τους ιδιοκτήτες)

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να λαμβάνουν κωδικό QR για το ζώο συντροφιάς τους, ώστε σε περίπτωση απώλειας να διευκολύνεται η ταυτοποίησή του.

Παράλληλα, είναι σε πιλοτική λειτουργία για την Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση το Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου που θα ενεργοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2024, όπως και της 3ης φάσης που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τον Ιούλιο του 2024, θα διατεθούν νέες ψηφιακές λειτουργίες στους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς, μέσω εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application), θα ενεργοποιηθούν ψηφιακές υπηρεσίες για τους εκτροφείς, θα τεθεί σε λειτουργία η Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, θα εμπλουτισθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους Δήμους, τις φιλοζωικές οργανώσεις, τα φιλοζωικά σωματεία και τα καταφύγια.

Επισημαίνεται ότι όσα δεδομένα ήταν καταχωρισμένα στο σύστημα «Ζώα Συντροφιάς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταπτώθηκαν στο νέο Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Ζώων Συντροφιάς του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.

Για την ενημερωμένη αποτύπωση των στοιχείων αυτών, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς να μεριμνήσουν, μέσω του κτηνιάτρου τους, για την επικαιροποίησή τους, καθώς στο προηγούμενο σύστημα ορισμένες πληροφορίες δεν ήταν υποχρεωτικό να καταγράφονται ηλεκτρονικά ή δεν είχαν καταγραφεί για οποιοδήποτε λόγο, συνεπώς δεν έχουν μεταπτωθεί στο ΕΜΖΣ. Πρόκειται για δεδομένα, τα οποία είτε είναι υποχρεωτικά βάση του ν. 4830/2021, να αναφέρονται στο ΕΜΖΣ, όπως η στείρωση εφόσον ένα ζώο είναι στειρωμένο, είτε ήταν υποχρεωτικά και στο παρελθόν, όπως ενδεικτικά ο εμβολιασμός, αλλά παρόλα αυτά δεν είχαν καταχωριστεί έως τώρα. Οι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών, οι οποίοι έως σήμερα δεν είχαν προχωρήσει σε σήμανση και καταχώριση του ζώου τους, καλούνται να επισκεφθούν άμεσα τον κτηνίατρό τους για να προχωρήσουν στην καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι για τα Φιλοζωικά Σωματεία και τις Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για λογαριασμό των οποίων ήταν καταχωρισμένα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ως δεσποζόμενα στο σύστημα «Ζώα Συντροφιάς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει προβλεφθεί στο ΕΜΖΣ και θα εκκινήσει ειδική ψηφιακή λειτουργία με συγκεκριμένη διαδικασία, περιορισμένης χρονικής κάλυψης, με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης των ζώων αυτών, εφόσον δεν έχουν υιοθετηθεί και παραμένουν στη διαχείριση του φιλοζωικού σωματείου ή οργάνωσης ως αδέσποτα.

Πηγή: skai.gr

