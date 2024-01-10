Βέροια: Στον εισαγγελέα η 37χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της

Στο εισαγγελέα πρωτοδικών Βέροιας οδηγείται η 37χρονη που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της, μέσα στο σπίτι της, στο Μακροχώρι Ημαθίας.

Η 37χρονη κρατείται στη Αστυνομική Διεύθυνση Βέροιας και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η ίδια φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, μπροστά στα μάτια των δύο μεγαλύτερων παιδιών της, 6 και 7 ετών. Τα δύο ανήλικα βγήκαν έντρομα από το σπίτι ειδοποιώντας τον παππού και τη θεία τους, που μένουν σε απέναντι κατοικία. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Πληροφορίες από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό. Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου αναμένεται να γίνουν γνωστές από την ιατροδικαστική έρευνα που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

