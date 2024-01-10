Ρόδος: Συνελήφθησαν έξι άτομα επειδή έπαιζαν «μπαρμπούτι»

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, έξι άτομα ηλικίας από 57 έως 79 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομο τυχερό παίγνιο. Πρόκειται για την υπεύθυνη ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και πέντε πελάτες - παίκτες.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός αστυνομικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η υπεύθυνη της επιχείρησης είχε διοργανώσει τη διεξαγωγή του παράνομου παιγνίου «μπαρμπούτι», το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι όπου συμμετείχαν σ' αυτό πέντε παίκτες χρησιμοποιώντας ζάρια και προβαίνοντας σε πονταρίσματα με χρήματα.

Κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.830 ευρώ, δύο ζάρια και αυτοσχέδια ξύλινα και δερμάτινα πλαίσια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Οι συλλήψεις είναι αποτέλεσμα επιχειρησιακού σχεδιασμού και δράσεων των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου που εστιάζουν στην καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

