ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πατατάκια καθώς περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις καψαϊκίνης

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για την ανάκληση από την παραγωγό εταιρεία, προϊόντος το οποίο διακινείται και στην ελληνική αγορά, καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις καψαϊκίνης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το σνακ με εμπορική ονομασία «Hot Chip Challenge» σε συσκευασία των 3 gr, ανεξαρτήτου παρτίδας, που παράγεται από την τσέχικη εταιρεία «Hot-Chip s.r.o.».

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. εποπτεύει την άμεση ανάκληση του ανωτέρω προϊόντος από την εσωτερική αγορά και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Τα υψηλά επίπεδο καψαϊκίνης μπορεί να έχουν συνέπειες για την υγεία, καθώς δύναται να προκαλέσουν συμπτώματα όπως ναυτία, έμετο, υψηλή αρτηριακή πίεση, κάψιμο στα μάτια και ερεθισμό στους βλεννογόνους.

Συνιστάται στους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν

